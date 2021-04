Emiliano: “Con Manfredonia può essere il collante per costruire la nuova coalizione di governo in città”

Si è tenuto lunedì mattina un incontro in videochiamata tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e la presidente del gruppo CON Manfredonia Maria Teresa Valente.

In vista delle prossime amministrative di ottobre, Emiliano ha sostenuto che potrebbe essere proprio il gruppo CON Manfredonia il collante per costruire la coalizione di governo della Città in coerenza con la maggioranza che governa la Regione Puglia.