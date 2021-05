Il ricordo del luogotenente Gaspare delle Noci

A distanza di due anni dalla sua scomparsa, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto ha voluto rendere omaggio al Luogotenente Gaspare delle Noci, deceduto il 25 aprile 2019, con una targa collocata agli Ormeggi di San Benedetto, la sede delle Fiamme Gialle nell’area portuale.

“L’amore per il servizio, la gentilezza ed il suo encomiabile spirito di sacrificio vivono in noi come un meccanismo perfetto ed eterno che rievoca il ricordo, agli amici e colleghi alimentando un motore che instancabilmente costituisce volano propulsivo verso nuovi e sempre maggiori traguardi”: questo il contenuto della targa.

Il 7 maggio si è svolta una cerimonia sobria, in pieno rispetto delle norme anti-Covid, in memoria di Gaspare delle Noci, nato a Monte Sant’Angelo il 19 luglio 1957 e residente per moltissimi anni in zona Monticchio a Manfredonia. Ad inizio anni ’90 si era trasferito con la famiglia a Grottammare in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche per prestare servizio, per quasi trent’anni, nella Sezione Operativa navale della Guardia di Finanza di San Benedetto.

Presenti alla cerimonia il figlio Leonardo (giornalista di Riviera Oggi-Piceno Oggi, testata giornalistica della provincia di Ascoli) con la compagna Milena Casciaroli e la madre Gaetana Vairo. Presenti col pensiero la figlia Rita e il genero Michele Fiananese con i nipoti Donato, Gaspare e Manuel poiché residenti a Manfredonia, nel Foggiano in Puglia, regione attualmente in fascia arancione.

Per le Fiamme Gialle c’erano il Comandante del Roan di Ancona, Colonnello Rocco Savino, il Comandante della Stazione Navale, Maggiore Giuseppe Casamassima, il Comandante della Sezione Operativa Navale sambenedettese, Luogotenente Cs Gesumino Fanizzi e il Luogotenete Cs Fausto Venturi e alcuni colleghi e amici di Gaspare delle Noci.

In una nota il Comandante Gesumino Fanizzi dichiara: “Una targa in ricordo del nostro collega Gaspare delle Noci, distintosi per la sua professionalità, serietà ed esemplare rettitudine sul lavoro, dimostrandosi leale collaboratore e collega sempre disponibile, pronto a condividere ogni lieta occasione. Tutti i colleghi lo ricordano con sincero affetto e stima, soprattutto per le doti umane possedute e la capacità di vicinanza alle persone in difficoltà verso le quali, sul lavoro, prodigava con grande generosità”.

Il figlio Leonardo delle Noci, in nome di tutta la famiglia e i parenti di Gaspare, ha voluto ringraziare il Corpo: “Grazie ai vertici della Sezione Operativa Navale sambenedettese, del Roar di Ancona, del Comando di San Benedetto e Provinciale di Ascoli per il bellissimo omaggio. Un gesto davvero molto gradito poiché mio padre Gaspare era davvero molto legato alla Guardia di Finanza e al mare, una sua grande passione. Un gigantesco ringraziamento ai colleghi e amici, sempre molto vicini alla mia famiglia. Mio padre non aveva fratelli ma sicuramente ha sempre considerato tali tutti i suoi colleghi e amici, compagni di vita dentro e fuori dal Corpo. Nonostante la sua scomparsa non sia facile da accettare ancora oggi, sono orgoglioso di aver conosciuto mio padre da uomo, una fortuna che in molti, purtroppo, non hanno. Ho avuto, quindi, la possibilità di apprezzare e comprendere mio padre per le sue doti umane e lavorative. Io, mia sorella, mia madre e tutti i familiari lo porteremo sempre nel cuore”.