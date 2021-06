Vaccinati i maturandi, si passa alla fascia dai 12 anni in su

Mentre quasi tutta l’Italia volge verso la zona bianca, la Puglia, ancora in giallo ma con libertà di restare fuori fino alle 24, prosegue con la campagna vaccinale aperta a tutti. Nei giorni scorsi sono stati vaccinati con la prima dose tutti i maturandi, con una adesione altissima da parte degli studenti. Il vaccino ai maturandi rappresenta l’inizio di un percorso, infatti, così come è stato fatto per i docenti, per le seconde dosi verranno replicate le chiamate “scuola per scuola” dal 23 agosto allargandolo a tutti gli studenti dai 12 anni in su, per metterli in sicurezza col vaccino prima della ripresa delle lezioni. “La nostra attenzione al mondo della scuola e dell’Università è massima”. Ha affermato l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Grande successo a Manfredonia per l’Open Day del 6 giugno in cui le persone ultraquarantenni senza prenotazione o che, avendola, volevano anticipare la vaccinazione, hanno potuto accedere alle 500 monodosi di Johnson & Johnson disponibili presso il centro vaccinale della Sacra Famiglia. Intanto dall’inizio della campagna vaccinale, nonostante le dosi di vaccino continuino ad arrivare a singhiozzo, 36.191 persone sono state vaccinate nella nostra città. Di queste 23.749 con la prima dose e 12.442 con la seconda dose. Sul portale della Regione è stata inoltre aggiornata la fascia d’età delle prenotazioni del vaccino: dal 13 giugno potranno prenotare la prima dose anche i pugliesi tra i 15 e i 12 anni di età (nati tra il 2006 e il 2009) attraverso il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, le farmacie del sistema FarmaCup e attraverso il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato ore 8-20. Nonostante le polemiche, le lunghe file e i no-vax che continuano a denigrare chi si vaccina, la popolazione vuole vaccinarsi, non solo per tornare alla vita di sempre, riprendere a lavorare in sicurezza, uscire e riprendere la socialità, ma anche per un gesto di civiltà nei confronti di chi potrebbe non superare l’attacco del virus. E le morti di tanti giovani nella nostra città e nel mondo hanno dimostrato che potrebbe essere chiunque, a prescindere dall’età e dalle patologie preesistenti.

di Mariantonietta Di Sabato