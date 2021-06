inCoro… tutto d’un fiato: due giorni di pratica teatrale gratuita per gli adolescenti. Il nuovo esperimento collettivo di Bottega degli Apocrifi

La programmazione estiva della Città di Manfredonia riparte dai ragazzi, dal teatro e dalla scuola.

26 giugno e 1° luglio, Nuova Piazza di Comunità/Cortile Scuola Perotto.

La riapertura del teatro a Manfredonia si traduce nell’incontro con gli adolescenti della città, per rinnovare tutti assieme il rito del laboratorio.

Sabato 26 giugno e giovedì 1° luglio il cortile della Scuola “Perotto”, adiacente al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, tornerà a essere la Nuova Piazza di Comunità ospitando #inCoro… tutto d’un fiato, il nuovo esperimento collettivo di Bottega degli Apocrifi dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

Una full immersion con gli adolescenti, un rito che contraddistingue gli Apocrifi da più di 15 anni e di cui nell’ultimo anno si è sentita la mancanza.

Le parole, ancora una volta, saranno quelle de La Canzone degli F.P. e degli I.M. di Elsa Morante.

“Continuiamo a ripeterle – afferma Cosimo Severo, regista della compagnia e guida di questo laboratorio – perché sono parole che continuano a vibrare, capaci di indicare una strada possibile per essere insieme e per essere autentici, cosa che oggi più che mai ci è necessaria come esseri umani”.

#inCoro… tutto d’un fiato annuncia e precede la partecipazione della compagnia sipontina al Festival Welcome to Socotra della Fondazione Feltrinelli, che porterà gli Apocrifi a Milano a inizio luglio proprio per una giornata di pratica teatrale con gli adolescenti davanti alla storica sede della Fondazione.

A Manfredonia #inCoro… tutto d’un fiato sarà il prologo della rassegna estiva “Mille di queste notti” della Città di Manfredonia, organizzata dal Comune e dalla compagnia Bottega degli Apocrifi in sinergia col Teatro Pubblico Pugliese e il GAL Daunofantino.

La città riparte dai ragazzi, dal teatro e dalla scuola e, grazie alla dirigente Maria Angela Sinigaglia, lo fa simbolicamente nel cortile di una Scuola che, per il secondo anno consecutivo, si trasforma in una piazza che accoglierà l’intera Comunità.

Quello stesso cortile che lo scorso anno in occasione del Focus “Con gli occhi aperti” ha ospitato laboratori permanenti a cielo aperto per quasi cento adolescenti e giovani musicisti.

“Ragazzi, teatro e scuola … tra i soggetti e le realtà che hanno rivelato la loro fragilità durante questa pandemia che ha penalizzato tutti. Ricominciare mettendoli insieme è il nostro invito a unire tutte le forze, e a scommettere sul valore generativo della fragilità; è il riscaldamento necessario per tornare a essere Comunità”, dichiara Stefania Marrone, drammaturga della compagnia.

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19.

Partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Info e iscrizioni: Teatro Comunale “Lucio Dalla” via della Croce, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00, tel 0884.532829 – 335.244843, email bottegadegliapocrifi@gmail.com.

#inCoro… tutto d’un fiato è realizzato all’interno del Progetto TeatroAgorà sostenuto da Regione Puglia tramite l’Avviso CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attivitàculturali – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA.

#inCoro #BottegadegliApocrifi #WeareinPuglia

https://www.bottegadegliapocrifi.it/