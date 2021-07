Conferenza stampa di presentazione di Festambientesud 2021. Martedì 20 luglio h 11.00 – Bari c/o Regione Puglia

Sarà illustrato il ricco programma della XVII edizione del festival che si terrà dal 23 luglio al 2 agosto a Monte Sant’Angelo, Vieste e in Foresta Umbra.

Dal 23 luglio al 2 agosto appuntamento sul Gargano con FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Il programma multidisciplinare della manifestazione, che abbraccia come sempre tantissima musica e dà spazio anche al teatro e alla letteratura, offrendo momenti di riflessione e di dibattito con gli EcoForum, sarà presentato in conferenza stampa a Bari martedì 20 luglio 2021 alle 11 nella Sala convegni del 5° piano della sede della Regione Puglia in via Gentile 52 a Bari.

Alla conferenza interverranno: il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture, Raffaele Piemontese; il presidente di Legambiente Puglia Ruggero Ronzulli; la vicesindaco di Vieste Rossella Falcone; l’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo Rosa Palomba e il direttore culturale di FestambienteSud Franco Salcuni.

Quest’anno il festival si svolgerà in due tappe e toccherà tre luoghi simbolo del Parco Nazionale del Gargano: dal 23 al 25 luglio sarà a Monte Sant’Angelo e dal 31 luglio al 2 agosto a Vieste e in Foresta Umbra.

Ad aprire la XVII edizione di FestambienteSud, il cui tema è Next Green Generation, sarà una giornata dedicata alla riflessione e al confronto sull’economia circolare e l’agroecologia, con un focus sulla Capitanata.

Sono ben 22 gli eventi di cultura e spettacolo tra musica, teatro e letteratura, più una mostra itinerante, con la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale, individuati sotto la direzione artistica di Chiara Civello e quella culturale di Franco Salcuni.

Tra gli ospiti della XVII edizione del festival figurano Daniele Sepe, Pierpaolo Capovilla, James Senese e Napoli Centrale, Gnut e Sollo, Nicola Conte, Rita Marcotulli, Chiara Civello, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Nu Genea, Populous, LNDFK, Simona Severini, Rachele Andrioli, Naomi Berrill, Israel Varela e Karen Lugo, Mai Mai Mai e gli scrittori Elena Stancanelli e il Premio Strega 2021 Emanuele Trevi.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del festival www.festambientesud.it.

A tutti gli eventi si accede con prenotazione da effettuare sul sito FestambienteSud, per fronteggiare meglio le restrizioni Covid-19.

La XVII edizione di FestambienteSud gode del sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di – D.G.R. n. 1570/2020 – A.D. 499/2020 ed è promossa e sostenuta da Legambiente onlus – Comune di Vieste – Comune di Monte Sant’Angelo, in sinergia con il progetto Generazione Circolare sostenuto da UPI – Unione Province d’Italia e con il partenariato di Eurosintex e Montello.

