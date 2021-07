Scuola dell’infanzia Albero Azzurro: Agevolazioni per l’iscrizione nella sezione primavera

ATTENZIONE SEZIONE PRIMAVERA anno educativo 2021/2022

per i bambini che compiono 2 anni entro Dicembre 2021

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Dal 2011 ogni famiglia con un reddito che va da € 0,00 a € 40.000 può concorrere e accedere alle agevolazioni sulla retta del nido concesse dalla Regione Puglia tramite un titolo d’acquisto: i cosiddetti BUONI SERVIZIO, oggi VOUCHER DI CONCILIAZIONE.

In tal modo le famiglie che hanno figli in età di asilo nido tramite la presentazione del modello ISEE entro il 3 agosto 2021 possono accedere a questa AGEVOLAZIONE pagando una retta che va da € 0,00 a un massimo di €315,45, che non preclude di usufruire del BONUS NIDO dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dalla scuola.

La scuola fa presente che CI SONO ANCORA DEI POSTI DISPONIBILI e che si fa carico di aiutare le famiglie interessate a inserire le domande sulla piattaforma telematica.

AFFRETTATEVI!!!!!

Per info telefonare al 3342510543

RETTE SEZIONE PRIMAVERA

FASCIA ISEE RETTA MENSILE da 0 a € 3.000,99 € 0,00 da € 3.001,00 a € 7.500,99 47,795 da € 7.501,00 a 10.000,99 75,59 da € 10.001,00 a € 13.000,99 111,885 da € 13.001,00 a € 15.000,99 139,18 da € 15.001,00 a € 20.000,99 173,975 da 20.001,00 a € 25.000,99 200,77 da € 25.001,00 a € 30.000,99 234,065 da € 30.001,00 a € 35.000,99 260,36 da € 35.001,00 a € 40.000,00 315,45