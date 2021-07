Vitulano Drugstore C5 Manfredonia- Ricardo Caputo, un pluricampione a Manfredonia

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia impreziosisce il roster 2021/2022 per il primo storico campionato nazionale di serie A di calcio a 5, con un giocatore di assoluto valore. Il sodalizio sipontino annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’intesa per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Ricardo Caputo.

Ricardo Caputo, classe 1981, 182 cm x 78 kg, è un giocatore brasiliano naturalizzato italiano. Atleta plurititolato che non ha certo bisogno di presentazioni in Italia. Giunto nel BelPaese, milita prima nell’Augusta con cui disputa due stagioni, poi decide di trasferirsi in quel di Montesilvano, fortemente voluto da mister Colini. Successivamente veste le maglie prestigiose della Luparense, Pescara, Italservice Pesaro e nell’ultima stagione (seppure avesse iniziato nella annata 2019-2020 poi sospesa) ha militato nelle fila della CDM Genova. Terminata l’avventura in Liguria, Caputo è ripartito dalla Serie C1 veneta, contribuendo alla promozione della Tiemme Grangiorgione C5 in serie B.

Ricchissimo il suo palmares:

4 Coppe Italia (due volte con il Pescara, una con Montesilvano e Luparense)

4 Supercoppe (due con la Luparense e due con il Pescara).

4 Scudetti (Montesilvano, Luparense, Pescara ed Italservice Pesaro)

1 Uefa Champions League (Montesilvano)

Difensore con il fiuto del gol che con la sua esperienza e sagacia tattica, conferirà la giusta solidità per la formazione di mister Massimiliano Monsignori e garantirà un salto in termini di qualità e personalità alla squadra biancoceleste.

Ricardo Caputo: “Ho sentito parlare da tutti bene sia della società che tifosi e città, poi la Puglia sappiamo che è una regione amante del calcio a 5 e finalmente un’altra squadra approda nella serie A e sicuramente ci sarà tanto entusiasmo da parte di tutti. La prossima serie A sarà un campionato abbastanza equilibrato, sicuramente il fatto di essere 16 squadre con 5 retrocessioni è particolare, ma mi auguro che tutte le società vadano fino alla fine del campionato e così ridiano credibilità al calcio a 5 italiano, che, negli ultimi 2anni, ha assistito a delle decisioni discutibili e a cambiamenti di regole in corsa e questo purtroppo macchia una stagione”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia accoglie Ricardo Caputo con un cordiale benvenuto e augura al nuovo giocatore un buon campionato.

Area Comunicazione- Futsal Communication