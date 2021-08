0884: risponde Manfredonia (e la costa garganica)

Muovendosi dal nord ovest verso le regioni meridionali del nostro Paese, i prefissi telefonici passano gradualmente dallo 01 di Piemonte e Liguria allo 09 di estremo sud Italia e Sicilia. Manfredonia da sempre risponde al prefisso 0884. Il distretto 0884, uno dei 232 totali, appartiene al compartimento di Bari (che comprende vari distretti). Nel distretto di Manfredonia rientrano i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta. La gran parte dei comuni del Gargano, ad eccezione di quelli che ricadono nel distretto dello 0882, dunque, risponde allo 0884. Il distretto di Manfredonia confina con i distretti di Andria (0883), San Severo (0882), Foggia (0881) e Cerignola (0885). Tra i prefissi telefonici con più numeri associati troviamo 06 (Roma), 081 (Napoli), 02 (Milano), 011 (Torino) e 080 (Bari). Lo 0884, dunque, è particolarmente caro ai sipontini. Il prefisso ha messo Manfredonia in connessione con il resto d’Italia (e non solo), garantendo alla nostra città un servizio di teleselezione che un tempo rappresentava la modalità più rapida e diretta per mettersi in contatto con persone lontane. Poi venne internet e la storia cambiò ma la telefonia fissa, a dispetto di vecchie previsioni che la davano per spacciata già a partire dal 2018, sembra resistere ancora.

di Giovanni Gatta