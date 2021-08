Coronavirus, il bollettino regionale: 105 i casi, 45 nel foggiano. I positivi attuali sono 4.701

Coronavirus in Puglia: sono 105 i casi Covid registrato oggi, 30 settembre, su 6632 test effettuati. Tre le persone decedute.

I contagi registrati sono così distribuiti: 45 nella provincia di Foggia, 15 nella provincia di Bari, 3 nella Bat, 43 nella provincia di Lecce, 2 in quella di Taranto e nessun caso nel Brindisino. Un solo caso è in via di definizione.

Complessivamente sono 4.701 le persone attualmente positive; di queste 251 sono ricoverate in area non critica e 24 sono in terapia intensiva. Tutte le altre sono seguite con terapie domiciliari.