Coronavirus, bollettino regionale: 298 casi, 22 nel foggiano. I positivi attuali sono 4.500

Coronavirus in Puglia: sono 298 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 1° settembre 2021, su 16.873 test effettuati. Una persona è deceduta.

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: 79 nella provincia di Bari, 64 nella Bat, 35 nella provincia di Brindisi, 22 nella provincia di Foggia, 80 nella provincia di Lecce, 15 in quella di Taranto. Cinque i pazienti provenienti da fuori regione, mentre 2 sono i casi ancora in via di definizione.

Complessivamente, sono 4.500 le persone attualmente positive; di queste 234 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Tutte le altre seguono terapie domiciliari.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si contano 263.852 casi totali su 3.296.650 test eseguiti. 252.639 sono le persone guarite e 6.713 quelle decedute. I casi totali per provincia sono così distribuiti: Provincia di Bari: 97.389; Provincia di Bat: 27.489; Provincia di Brindisi:20.907; Provincia di Foggia: 46.513; Provincia di Lecce: 29.749; Provincia di Taranto: 40.391; Residenti fuori regione: 960; Provincia in definizione: 454.