“Un mare di opportunità”: due giorni di eventi del Gal DaunOfantino per presentare il marchio d’area per la promo-commercializzazione del prodotto ittico locale

“Un mare di opportunità” è il titolo della due giorni organizzata il 3 e 4 settembre a Manfredonia (ore 18.30 c/o il Terrazzo panoramico dell’Infopoint turistico di Piazzetta Mercato) dal Gal DaunOfantino per presentare agli addetti ai lavori ed ai cittadini\consumatori il marchio d’area per la promozione e la commercializzazione del pescato locale.

Uno strumento innovativo che si inserisce in una più ampia e mirata azione del Gal (attraverso i fondi FEAMP del Psr Puglia 14/20) per sostenere e rafforzare la Blue Economy della fascia costiera che comprende i Comuni di Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia e Barletta, tra le più importanti del settore ittico pugliese e dell’intero Adriatico.

Un gap storico da colmare è quello della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ittici locali, dall’alto valore nutrizionale, ma che necessitano del completamento della filiera e del riconoscimento di un marchio di qualità che ne conferisca valore commerciale con l’ingresso in nuovi mercati e nel circuito della ristorazione. Il marchio d’area che sarà presentato dettagliatamente nel corso della due giorni, è l’output finale di un piano di marketing strategico pluriennale elaborato dal Gal, che sarà messo a disposizione della categoria, degli addetti ai lavori e delle Istituzioni per ridare concretamente sostegno, slancio e nuove prospettive ad un comparto fondamentale per l’economia del territorio.

Una due giorni che avrà un taglio informativo-divulgativo anche per i cittadini per sensibilizzare e formare consumatori più responsabili e consapevoli, anche attraverso showcooking e degustazioni legati alla cultura ed alle tradizioni locali.

Il Programma



Venerdì 3 settembre

– Michele D’Errico, Presidente Gal Daunofantino;

– Nicola Maria Trombetta, Direttore Gal Daunofantino;

– Aldo Di Mola, Dirigente FEAMP Regione Puglia;

– Vincenzo D’Aloisio, Sindaco di Zapponeta;

– Matteo Alessandro Del Nobile, Professore Ordinario

presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di

Economia, Management e Territorio;

– Show cooking a cura di Pasquina Sacco, Sociologa,

Esperta in storia e cultura del cibo;

– Modera: Salvatore Petrarolo, giornalista.

A seguire degustazione del pescato locale.

Sabato 4 settembre

– Michele D’Errico, Presidente Gal Daunofantino;

– Nicola Maria Trombetta, Direttore Gal Daunofantino;

– Donato Pentassuglia, Assessore Regione Puglia, Agricoltura,

Caccia e pesca;

– Pasquale Pappalardo, Direttore PIM produttori ittici

Manfredonia scarl;

– Nunzio Stoppiello, Referente Misura FEAMP Gal Daunofantino;

– Valentina Tepedino Medico Veterinario, Esperta di prodotti ittici,

referente per la comunicazione del progetto PAPPA FISH;

– Show cooking a cura di Chef Lucio Mele, co-founder di Pescaria;

A seguire degustazione del pescato locale.

L’ingresso agli eventi è su prenotazione obbligatoria sul sito Eventribe (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-mare-di-opportunita-169135951183) fino ad esaurimento posti disponibili, nel rispetto delle norme anti-contagio COVID-19.

Per gli organi di stampa, la presente è valida anche come invito. E’ gradita conferma di partecipazione per consentire all’organizzazione di poter predisporre tutti gli accorgimenti necessari in ottemperanza delle vigenti normative anti-contagio Covid-19.