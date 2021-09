Oggi in Puglia sono stati processati 14233 tamponi, i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 sono 178: 33 nella provincia di Bari, 34 nella Bat, 8 nella provincia di Brindisi e 24 in quella di Foggia, 61 nel Leccese, 17 nella provincia di Taranto.

Per quel che concerne i ricoverati, scendono a 25 i pazienti in rianimazione, mentre scende (205) il numero di presenze nei reparti di area non critica. 3.854 le persone attualmente positive.