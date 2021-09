Coronavirus, bollettino regionale: 187 casi, 28 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.589

Sono 187 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 15099 tamponi processati: 44 nella provincia di Bari, 43 nella Bat, 18 nella provincia di Brindisi, 28 nella provincia di Foggia, 33 nella provincia di Lecce, 19 nella provincia di Taranto e 2 in via di definizione. Il tasso di positività scende all’1,2%, mentre sono 4 le persone decedute che fanno salire il totale delle vittime a 6754.

Scende a 203 il numero dei ricoverati. Invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva (20), mentre passano da 193 a 183 quelli in area medica. In diminuzione anche i casi attivi (3589, ovvero -92 rispetto a ieri). 275 sono i pazienti guariti.