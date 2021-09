Coronavirus, bollettino regionale: 189 casi, 24 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.353

E’ dell’1,4% il tasso di positività riscontrato oggi in Puglia. Nello specifico, sono stati individuati 189 nuovi positivi su un totale di 13864 tamponi processati. Sono 35 i casi registrati nel Barese, 11 nella Bat, 9 nella provincia di Brindisi, 24 nel Foggiano, 73 nel Leccese e 30 nella provincia di Taranto. Si segnalano, inoltre, 2 casi fuori regione e 5 per i quali è in corso di definizione la provincia di appartenenza. Anche oggi sono stati registrati 4 decessi.

Scendono i casi attivi, giunti a 3.353. Nel complesso, sono 205 le persone ricoverate, delle quali 186 in area medica (+3 rispetto a ieri) e 19 in terapia intensiva (-1). Sono 421 le persone guarite.