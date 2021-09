Strade e manutenzione, Piemontese: on line piattaforma “StradaXStrada”

È online la piattaforma di “StradaXStrada”, il programma della Regione Puglia per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi.

Sindaci, dirigenti e funzionari comunali possono dialogare con gli uffici regionali dell’Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture attraverso i facili strumenti predisposti con la collaborazione di ARTI, l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia.

Ma all’indirizzo stradaperstrada.regione.puglia.it tutti i cittadini potranno seguire l’evoluzione del programma, quali scelte sta facendo il proprio Comune, come procede un cantiere, quanto si è speso dei complessivi 100 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia.

“Abbiamo bisogno di condividere un modo nuovo di fare opere pubbliche, più orientato a raggiungere presto e bene i risultati che servono alle nostre comunità”, dice il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, che ha ideato e lanciato “StradaXStrada”.

in allegato: uno screenshot del sito Internet stradaperstrada.regione.puglia.it