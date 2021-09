Incantarium fa tappa a Vieste: gli oggetti impossibili uniscono magia e scienza e conquistano tutti

Grande successo per la tappa di “Incantarium” che ha strabiliato il week end di Vieste. Non solo una mostra, ma un vero e proprio vernissage interattivo-alternativo di oggetti unici al mondo che portano allo stupore dei visitatori tramite il connubio tra storia, scienza e magia. Il suo creatore Alexis Arts, noto artista e illusionista internazionale di origini Pugliesi, appassionato di scienza e magia, vincitore di 7 guinness world Record, ha viaggiato in lungo e in largo fino oltre oceano per dare vita con tempo, dedizione e passione ad una delle collezioni più magiche mai viste non solo qui in Puglia. Un format che ha girato tutta Europa sbarcando persino in Gran Bretagna.

<< Ho voluto riportare nella mia terra, la Puglia, la Capitanata, i frutti dei miei studi, dei miei viaggi e delle mie ricerche in giro per il mondo, con l’unico scopo di strabiliare, divertire e lasciare impresse nella memoria emozioni indelebili, tutto questo porta lo spettatore a non dimenticare mai più un’esperienza che diventa così, indimenticabile e soprattutto formativa>> Così descrive lo scopo del suo format Danilo Audiello in arte Alexis Arts, artista illuminato, viaggiatore e appassionato di storia antica. Incantarium vuole essere un’esperienza multisensoriale, magica, formativa non solo per i più piccoli ma per tutti gli spettatori che vengono a trovarci.

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un percorso edu-creativo che porti alla valorizzazione dei fari e delle torri della Regione Puglia ed alla scoperta del loro ruolo chiave nella storia del territorio.

L’assessorato alla cultura di Vieste è stato felice di ospitarci e credere nel format e la cittadinanza ha risposto con grande giubilo, centinaia di famiglie sono venute a trovarci e hanno trascorso con noi due giorni “magici”.

Illusioni, ologrammi, oggetti magici, i piccoli visitatori hanno anche levitato per qualche minuto. Tanti sono i selfie e le foto che stanno invadendo i social negli ultimi giorni. Magia e stupore diventano virali, educativi e straordinari.

Alla prossima tappa di Incantarium con tantissime altre strabilianti novità.

Vito Marchitelli