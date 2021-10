Il Circolo Unione di Manfredonia chiede la mobilitazione per il disinquinamento della piana di Macchia

Premesso:

– che sono stati avviati dei procedimenti amministrativi per l’insediamento nella zona di Macchia di Monte Sant’Angelo, a breve distanza dall’abitato di Manfredonia, di una piattaforma ecologica con impianti per la produzione di materie prime secondarie dal trattamento della carta e cartone, della plastica e del vetro rinvenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani (Deliberazioni della Giunta Comunale di Monte Sant’Angelo n. 30, 31 e 32 del 3 marzo 2018), nonché di impianti per il trattamento di pneumatici in disuso, per la lavorazione della bentonite e di scarti provenienti da miniere e da scavi marini nell’area retroportuale del porto industriale, proposti dalla Seasif Holding Ltd all’esame del Consorzio ASI di Foggia;

– che tali impianti ricadrebbero in un’area dichiarata sito di interesse nazionale da bonificare, sul quale sito erano state avviate operazioni di bonifica che dovranno essere ultimate (la cosa grave è che si è pensato di insediare nuovi impianti (inquinanti) prima che sia eseguita e condotta a termine la bonifica da parte dall’E.N.I. Rewind (ex Syndial), secondo cui la bonifica dei terreni dovrebbe essere ultimata entro il 2022, mentre per quella delle falde saranno necessari 15 anni («l’Attacco» del 28 settembre 2021);

– che tali impianti costituirebbero un ulteriore grave rischio per l’ambiente costiero e marino di quel territorio e per la salute della popolazione di Manfredonia, la quale continua a subire gli effetti negativi per la presenza della dismessa fabbrica chimica ANIC-SCD (poi EniChem), che, come si temeva tra il 1967 e il 1969, avrebbe del tutto impedito e in ogni caso seriamente compromesso le prospettive turistiche del territorio;

– che i suddetti proposti impianti non erano originariamente consentiti dal Regolamento ASI così come approvato nel 2010, di poi appositamente modificato nel 2018 con l’aggiunta dell’art. 22 bis (Verbale dell’Assemblea ASI n. 1 del 27 agosto 2018);