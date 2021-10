Coronavirus, bollettino regionale. 102 casi, 24 nel foggiano. I positivi attuali sono 2.135

Sono ben 22892 i tamponi processati oggi in Puglia (record assoluto), 102 i nuovi casi positivi individuati. Nella provincia di Taranto è stato registrato il numero più alto di casi giornalieri (35), 24 i casi nel Foggiano, 16 nella provincia di Bari, 5 nella Bat, 7 nel Brindisino, 17 nella provincia di Lecce. Infine, 2 casi di provincia ignota registrati nei giorni scorsi, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sono 2 i decessi registrati, per un totale di 6815 vittime dall’inizio dell’emergenza.

I pazienti ricoverati sono 151, dei quali 133 in area non critica e 18 in terapia intensiva. Scendono a 2135 le persone attualmente positive.