Rotice: l’Economia del Mare di Manfredonia

Turismo, pesca, trasporti, acqualcultura, servizi alla portualità, rigenerazione urbana, sport. É cosi che si declina il futuro della risorsa più importante per Manfredonia: il mare. Questa è la mia idea di sviluppo, l’integrazione delle varie opportunità ed il potenziamento infrastrutturale per creare le condizioni per generare ecomomia ed occupazione. Il mare deve unire e non dividere. Tanto più che la nostra città può contare su una portualità ampia e qualificata come poche: Bacino Alti Fondali, Moli commerciali e Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia