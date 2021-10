Coronavirus, bollettino regionale: 167 casi, 35 nel foggiano. I positivi attuali sono 2.063

Sono 167 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su oltre 21300 tamponi processati. Nella provincia di Foggia sono 35 i casi registrati oggi. Il picco giornaliero è stato riscontrato nella provincia di Taranto (39 casi), mentre nel Barese sono 37 i nuovi positivi, 14 nella Bat, 20 nella provincia di Lecce e 19 in quella di Brindisi. Si contano anche 4 casi di provincia ancora non definita, mentre un caso precedentemente identificato con fuori regione è stato riclassificato e riattribuito. Con il decesso registrato oggi, sale a 6822 il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza.

Resta sotto l’1% il tasso di positività (0,8%). La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 20 casi per 100mila abitanti, in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana, ma con oltre il 67% di tamponi in più.

Sale lievemente il numero delle persone attualmente positive (2063 vs 2018) e dei ricoverati (132 in area non critica e 19 in terapia intensiva).