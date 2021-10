Strade disastrate a Borgo Fonterosa, Rotice: “Una delle tante occasione perse per incapacità di intercettare fondi”

relativamente all’articolo “Strade disastrate a Borgo Fonterosa: danni alle attività produttive, insorgono gli imprenditori” pubblicato dalla Sua testata in data 26 ottobre u.s, porto a conoscenza degli interessati, dei cittadini e dei lettori che mi sono occupato della questione della rete viaria rurale del Comune di Manfredonia ed ho scoperto che l’Amministrazione non ha concluso l’iter di finanziamento pari a 500mila euro di un bando della Regione Puglia relativo al PSR 2007/2013 – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Azione 3 DAG n, 292/2013 – Bando riservato ai Comuni di cui al decreto 22/10/2014 del Mipaaf interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014.

Tra di essi vi era il Comune di Manfredonia assieme a quelli di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, San Giovani Rotondo, Rigano Garganico, Rodi Garganico, Vico del Gargano e Vieste. Nonostante la concessione della proroga di ulteriori 30 giorni (consegnata in Regione con protocollo n. AOO_030/PROT 07/09/2021 – 0010897), non è giunta la documentazione necessaria per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi ai fini dell’acquisizione e approvazione dei progetti esecutivi, a differenza degli altri Comuni interessati.

Questa è solo l’ultima delle tante occasioni perse per Manfredonia per la mancanza di capacità di intercettare fondi e riuscire a redigere per tempo progetti adeguati per l’approvazione. Per questo ritengo che la prossima Amministrazione comunale debba avere come priorità, unitamente all’efficienza e trasparenza della macchina amministrativa, va individuata una task force tecnica e specializzata che possa dare subito impulso a progetti utili a risolvere i tanti problemi della città e darle nuovamente fiducia e dignità.

Gianni Rotice – candidato sindaco di Manfredonia