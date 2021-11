La senatrice Barbara Lezzi per Giulia Fresca

“Saluto e faccio i miei migliori auguri a Giulia Fresca che è candidata sindaco per la cittadina di Manfredonia in provincia di Foggia che è nella mia regione, in Puglia.

Oltre a farle gli auguri io voglio anche ringraziarla per la sua disponibilità. Per me Giulia è un esempio di legalità, di etica e la sua storia personale parla per lei. E io devo dire che finalmente Manfredonia ha l’opportunità di avere una sua visione e di riacquisire una propria identità.

Fino ad adesso Manfredonia non ha avuto tante speranze e quelle poche sono state piuttosto tradite anziché esaudite. Ecco, questa è l’occasione giusta per intercettare le tante opportunità che anche Manfredonia potrebbe avere per svilupparsi e per progredire, a partire dai fondi europei.

E allora Giulia io sono convinta che sia la persona giusta. La ringrazio ancora e l’abbraccio di cuore e davvero un grandissimo in bocca al lupo”

Così la Sen. Barbara Lezzi (Gruppo Misto) già Ministro per il Sud nel Governo Conte 1, nel videomessaggio inviato oggi a Giulia Fresca, candidata alla carica di Sindaco di Manfredonia per la coalizione “Progetto P.E.R. la Città”, composta dalle liste civiche AgiAMO Manfredonia, Manfredonia Nuova e Sipontum.

“Ringrazio di cuore la senatrice Lezzi per le parole di stima e di incoraggiamento – ha commentato Giulia Fresca sulle sue pagine social –. È confortante sapere che l’impegno per aiutare la propria Città venga riconosciuto da importanti personalità istituzionali”

