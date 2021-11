“LIVIDI” il nuovo singolo dei BROKEN HEART girato a MANFREDONIA

La musica che riaccende l’anima del territorio dona nuova vita alle meraviglie dimenticate del nostro Gargano – una produzione firmata Warning Film

A una settimana dall’uscita del loro ultimo singolo, i Broken Heart pubblicano il video clip del brano “Lividi” girato a Manfredonia.

Loro sono Andrea e Alessio Parisano, gemelli made in Foggia classe ‘92.

La musica per loro è il linguaggio universale più diretto, una catarsi per l’anima che esorcizza gioie e dolori trasformandole in Bellezza che arriva dritta al cuore.

I Gemelli Parisano fanno musica fin da piccoli, hanno alle spalle tanti live e concorsi in giro per l’Italia, nel 2009 partecipano al programma di Rai 1 “Festa Italiana” condotto da Caterina Balivo.

I loro testi parlano per lo più d’amore, un amore eterogeneo, universale, un amore di cui si raccontano mille sfaccettature soprattutto le più complesse, le più crude, scandalose, dolorose e difficili da comprendere. L’amore come percorso di costruzione di se stessi e della propria consapevolezza rispetto alle dinamiche che muovono le relazioni umane.

Una band “goth rock” così si definiscono, il loro genere è un rock pop caratterizzato da sonorità melanconiche come anche i loro testi, è nella melanconia che nasce il percorso creativo, l’arte come purificazione dell’anima per superare momenti avversi.

Al via a dicembre con l’uscita del loro disco che prende il nome da questo singolo “Lividi”

<<come quelli che ci sono rimasti sulla pelle dopo tante porte prese in faccia>> ci racconta Andrea; lo stesso singolo con cui hanno partecipato alle selezioni del festival di Sanremo 2022 sezione nuove proposte.

Il videoclip è stato girato in una location che riprende l’intero significato della canzone: un amore in pezzi di cui si intravedono le rovine meravigliose di un passato dimenticato ma che conserva delle fondamenta solide capaci di rinascere dalle proprie ceneri sotto una nuova luce e una nuova forma: il diamante dimenticato di Villa Rosa a Manfredonia.

Una dimora storica degli anni ‘40 che sormonta fiera il golfo di Manfredonia e s’inerpica sui crinali del Gargano. Prende il suo nome dalla donna a cui fu dedicata, un monumento all’amore catulliano. Il cav. D’Onofrio la costruì per la sua Rosina, alla quale è dedicata un’effige nella sala principale all’ingresso della villa. Un simbolo della città di Manfredonia e della sua potenzialità di rinascita storica e culturale.

La realizzazione del video è stata affidata alla Warning Film, nota casa di produzione foggiana che lavora per brand nazionali e internazionali, gli stessi che un anno fa hanno realizzato lo spot di Ferrari Roma “discovering Gargano”. I due registi Vito Marchitelli e Sandro Valecce hanno scelto Villa Rosa come location proprio a fronte del suo valore simbolico sia per il territorio che per il concetto artistico della produzione stessa.

La Capitanata è un set straordinario ancora inesplorato colmo di location mozzafiato per tutti i tipi di produzione.

<<È una scelta portata avanti nel tempo realizzare la maggior parte delle produzioni qui a casa nostra in Puglia>> ci raccontano dalla Warning Film <<abbiamo sempre cercato di girare a casa nostra il più possibile facendo conoscere ai “brand di fuori” il nostro territorio e tramite loro, la stessa Puglia è arrivata al grande pubblico>>.

Un percorso tra musica, arte visiva, cinema e valorizzazione del territorio.

Mariantonietta Di Sabato

Guardate il video di “Lividi” a questo link: