Coronavirus, bollettino regionale: 233 casi, 34 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.806

Coronavirus, scende all’1,1% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati 233 nuovi casi su 21385 tamponi processati e 6 decessi.

Il picco giornaliero è stato rilevato nella provincia di Lecce, dove i nuovi positivi accertati oggi sono 64; 49 sono i casi nel Barese, 42 nella provincia di Taranto, uno in meno nella provincia di Brindisi. Nel Foggiano sono 34 i nuovi positivi registrati; chiudono il conto altri 3 casi attribuiti a residenti fuori regione. Un altro caso, precedentemente registrato come di provincia in definizione, è stato riclassificato e riattribuito.

Cala nettamente (-13 rispetto a ieri) il numero dei pazienti ricoverati: dei 167 posti letto attualmente occupati, 152 sono in area medica e 15 in terapia intensiva. Sale a 3806 il dato dei pugliesi attualmente positivi (+22 rispetto a ieri), mentre 205 sono le persone ufficialmente guarite dall’infezione.