Coronavirus, bollettino regionale: 86 casi, 19 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.922

Scende allo 0,6% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 86 nuovi casi su 15017 tamponi. Il numero più alto di nuovi contagi è stato rilevato nella provincia di Lecce (37); 16 sono i casi registrati nel Barese, 11 nel Brindisino, 19 nel Foggiano. Solo un caso nella Bat e 5 nella provincia di Taranto. Altre 3 casi precedentemente identificati come di provincia non definita, sono stati riclassificati e riattribuiti. Sono 2 le persone decedute per un totale di 6875 vittime dall’inizio dell’emergenza pandemica. Scende lievemente il dato delle persone attualmente positive (3922). Per quel che concerne i ricoverati, si registrano 149 posti letto occupati in area non critica e 17 in terapia intensiva.

