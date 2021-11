Coronavirus, bollettino regionale: 249 casi, 54 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.948

Coronavirus: oggi in Puglia sono stati registrati 249 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 e 3 decessi. 22643 i tamponi processati, per un tasso positività dell’1,1%. Il numero più alto dei contagi è stato registrato nella provincia di Taranto dove sono stati individuati 83 nuovi casi; 54 i positivi nel Foggiano, 47 nel Leccese e 38 nella provincia di Bari. Bat e Brindisi sono le province meno colpite con 15 e 13 casi. Chiudono il conto 2 casi attribuiti a residenti fuori regione, mentre altri 3 casi, precedentemente identificati come di provincia non definita, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sale lievemente il numero dei casi attivi, giunto a quota 3948 (+26 rispetto a ieri). Per quel che concerne i ricoveri, 151 positivi figurano nei reparti di area medica, mentre resta fermo a 17 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.