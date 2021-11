Lesina: inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo

LESINA: Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – ha inaugurato la nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo alla presenza delle massime Autorità.

Dinanzi al panorama offerto dal lungo lago di Lesina, questa mattina si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della nuova sede dell’ufficio Locale Marittimo.

A sugellare l’evento quale Massima Autorità è stato il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, alla presenza del Sig. Prefetto di Foggia dott. Carmine Esposito e dai rappresentanti delle più alte cariche istituzionali civili, religiose e militari della provincia di Foggia nonché dal Comandante Marittimo Sud della Marina Militare Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello e dal Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio Giuseppe Armando Meli.

La cerimonia, svolta nel rigido rispetto delle normative anti contagio da COVID-19, è iniziata nella Sala Consiliare prospiciente la struttura con un caloroso benvenuto da parte del Sindaco di Lesina Geom. Primiano Leonardo Di Mauro cui è seguito il sentito ringraziamento del Comandante Generale Ammiraglio Carlone che ha inteso sottolineare la sinergia istituzionale che ha permesso di trovare una situazione infrastrutturale ottimale per i militari della Guardia Costiera di Lesina. L’Ammiraglio, in particolare, ha sottolineato come gli Uffici Locali Marittimi rappresentano l’ossatura periferica della Guardia Costiera e si pongono a presidio, insieme alle altre forze di polizia, di legalità oltre a rappresentare la prima, fondamentale interfaccia come capacità di risposta all’utenza ed alle comunità marittime. La presenza sul territorio degli uffici marittimi del Corpo delle Capitanerie serve altresì a rafforzare quel forte senso di appartenenza allo Stato.

Al termine delle allocuzioni, la cerimonia è proseguita all’esterno dove, alla presenza delle due madrine della cerimonia Dott.ssa Nicolina Miscia della Prefettura di Foggia e Dott.ssa Francesca Preziosa, è avvenuto il tradizionale taglio del nastro inaugurale, con la successiva benedizione a cura del Parroco di Lesina Don Luca Di Domenico.

Nei locali appena inaugurati, il Comandante Generale ha quindi incontrato il Procuratore della Repubblica di Foggia Dott. Ludovico VACCARO L’incontro è stato prolifico ai fini di un bilancio delle attività investigative svolte a tutela dell’ ambiente e del legittimo uso del demanio marittimo, da parte della Guardia Costiera sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria e per parlare dei futuri obiettivi comuni da perseguire.