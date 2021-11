Luci, presepi, tradizioni, cultura: una “rete” per l’economia

Manfredonia è avvolta da un’ aurea fastosa messa in scena per le festività natalizie dall’associazione “Io Sono Partita Iva” che con tanto sacrificio ha investito i contributi economici dei 56 associati nel progetto “Luci del Golfo”. Vi ha aderito l’Associazione presepistica “Giuseppe Furio”, il presidente Francesco Rinaldi racconta ai nostri microfoni: “Quest’anno la mostra presepistica torna in modalità itinerante nelle vetrine di alcuni negozi e attività commerciali di C.so Manfredi e del nostro centro storico, dedicando uno spazio alla rappresentazione della natività di Cristo in 16 diorami artistici differenti“. Il connubio tradizione religiosa e shopping natalizio ha associato l’idea progettuale delle due associazioni per rendere magico il Natale a Manfredonia. Continua Rinaldi “I presepi nelle vetrine porteranno la speranza e la bellezza del Natale in città, evitando situazioni di assembramento per le restrizioni anti-covid e permettendo una visibilità della mostra dall’esterno e allo stesso tempo sostenere la rete delle attività economiche“. I risultati del progetto sono già evidenziati dal numero crescente di turisti provenienti da fuori provincia e regione che pullulano nei weekend sipontini. Ciò giova all’economia del territorio, ripagando i sacrifici di quanti hanno investito energie e risorse nel progetto di illuminare Manfredonia a tema già dalla scorsa estate. Le idee progettuali diventano strategiche quando si concretizzano con i fatti e i numeri statistici emergono dai “like” dei Social network che impazzano, ammirando le straordinarie e sfavillanti luminarie che brillano nel Fossato del Castello svevo-angioino, nel centro storico e in tanti quartieri più periferici della città. “Io Sono Partita IVA” nasce da un periodo critico, durane la pandemia, quando le piazze italiane diventavano casse da risonanza delle proteste dei commercianti, degli artigiani, degli artisti e dei lavoratori più colpiti dalle chiusure delle proprie attività. Anche Piazza del Popolo ospitò il loro grido d’aiuto. Ce lo racconta il presidente Mike Bisceglia: “Dinanzi al Comune abbiamo detto NO alla divisione della Puglia in diversi colori che penalizzavano maggiormente la Capitanata. Iniziammo a stilare lo Statuto della neo Associazione e prendeva forma l’identità e gli obiettivi legati al bene e alla crescita della nostra città. Abbiamo realizzato con le nostre idee l’evento più bello della Puglia coinvolgendo l’associazione presepistica “G. Furio”, Daunia Tour per l’organizzazione di viaggi e visite giudate, arricchendo l’offerta turistica a quanti potranno gustare le prelibatezze gastronomiche locali, le nostre tradizioni e le straordinarie bellezze artistiche e culturali di cui Manfredonia gode”. L’associazione delle Partite IVA sta dimostrando che fare “rete”e unire le forze facilita il raggiungimento degli obiettivi ancor più se ci fossero le Istituzioni a sostenerli. Auspichiamo che il neo governo cittadino appena eletto ne alimenti la “rete” per la Ri-nascita della città, affiancando le “belle idee” provenienti dal basso.

Grazia Amoruso