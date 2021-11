Incontro tra Rotice e Nicola Gatta: “Favorire lo sviluppo e la crescita socio-economico per far tornare Manfredonia punto nevralgico per il futuro della Capitanata e della Puglia”

Altresì, in qualità nel ruolo di sindaco che Gatta ricopre, ho proposto un gemellaggio tra Manfredonia e Candela sul tema del Natale come operazione di marketing territoriale per l’incentivazione dell’appeal turistico. Nei prossimi giorni presenteremo nei dettagli questo accordo che mette in rete due eccellenze che stanno avendo un grande riscontro mediatico e turistico nazionale: “Luci del Golfo” (organizzato dall’Associazione Io sono partita iva – Manfredonia ) e Candela,il paese del Natale