Tacoshop.it: l’arredo del tuo bagno a portata di Click!

Quando i mobili da bagno di alta qualità incontrano le ultime tendenze del design, nasce un nuovo concetto di arredo, tutto made in Puglia

Nel cuore pulsante della Puglia, precisamente a Monopoli, una delle destinazioni più affascinati di tutto il territorio italiano, celebre per il suo patrimonio artistico e culturale, prende vita una nuova sfida imprenditoriale. È proprio in mezzo ai trulli e agli ulivi che sono nati, negli anni, concept di arredo innovativi e originali, e questo grazie all’incontro tra mobili da bagno di alta qualità e le ultime tendenze in fatto di design.

Con questo obiettivo in mente sembra essere nato, 4 anni fa, Tacoshop.it, piccola azienda pugliese che, sin dagli esordi, ha dimostrato passione per la propria terra (la Puglia) ed i suoi frutti. L’azienda, guidata dal giovane Vito Cometa, presenta un’anima imprenditoriale volta a dare attenzione alla qualità del prodotto.

In questi 4 anni l’azienda ha iniziato un inarrestabile percorso di crescita che vanta dei numeri niente male: oggi, Tacoshop.it, conta 13 dipendenti ed una superficie di 3.000 metri quadrati. È una realtà totalmente impegnata nel mondo dell’arredo bagno ed è riuscita a raggiungere un fatturato annuo che si attesta oltre i 2,5 milioni di euro.

L’azienda dedica molta attenzione non solo ai prodotti ma anche ai materiali di alta qualità che solo la Puglia è in grado di offrire. Dai sanitari alle docce, dagli scalda salviette agli accessori, Taco Shop si adopera per chi ama davvero la casa, tiene alle proprie radici e vuole solo il meglio dalla vita.

Presto l’azienda aprirà la sua prima sede fisica nella regione, una sala espositiva di 1.000 metri quadrati dedicata all’esposizione di mobili da bagno e non solo.

Il sito offre tutte le garanzie di un normale negozio fisico. Infatti, al suo interno, è possibile esplorare diverse sezioni: l’arredo bagno, lavanderia e cucina, rubinetteria, box doccia, sanitari, piatti doccia, vasche, termo arredi e mobili da bagno. È dotato anche di una sezione informativa riguardo alle detrazioni fiscali, in modo da poter assistere il cliente durante tutte le fasi di acquisto, compreso il post-vendita. All’interno, inoltre, vi è anche un blog che fornisce suggerimenti e curiosità riguardo all’arredamento del bagno.