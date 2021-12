Il sindaco Rotice sulla scomparsa di Toni Santagata

La sua fortunata carriera artistica (più di 60 milioni di dischi venduti) partì proprio da Manfredonia, dove ritornava per piacevoli passeggiate appena era libero da impegni di lavoro. “Erano gli anni del primo dopoguerra quando a 15 anni partii dalla mia Sant’Agata per trasferirmi a Manfredonia, per studiare al Liceo Classico. Uno spostamento piccolo, ma per me ragazzino era come andare a vivere a Las Vegas. Da lì ho cominciato a cantare dappertutto, soprattutto alle Feste di Carnevale”.