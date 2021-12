Coronavirus, bollettino regionale: 228 casi, 92 nel foggiano. I positivi attuali sono 5.539

Il dipartimento della Salute della Regione Puglia ha registrato 228 nuovi casi Covid su 16476 test giornalieri all’infezione da Coronavirus e cinque morti. Foggia 92 nelle ultime 24 ore. Bari 49, Lecce 48, brindisi 29, sette nel Tarantino e uno nella Bat Barletta-Andria-Trani. Sale ancora il numero degli attualmente positivi: sono 5539 mentre la situazione negli ospedali è stabile: 127 sono le persone ricoverate in area non critica, 19 quelle ricoverate in terapia intensiva.

