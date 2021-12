Il contrammiraglio Meli visita il Compartimento marittimo di Manfredonia

Annuale visita ispettiva del direttore marittimo della Puglia e Basilicata Jonica contrammiraglio Giuseppe Meli al Compartimento marittimo di Manfredonia uno dei più estesi comprendendo la costa del golfo di Manfredonia, del Gargano fino a Lesina. Un litorale punteggiato da centri abitati che specie in estate sono affollatissimi. Sono parte del Compartimento marittimo di Manfredonia l’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, l’Ufficio locale marittimo di Lesina, L’Ufficio locale marittimo di Rodi Garganico, la Delegazione di spiaggia di Peschici. Il porto di Manfredonia erede del “Sinus Siopontinus” in quanto attiguo alla città di Siponto, per la sua caratteristica di insenatura nel bel mezzo dell’Adriatico che ne fa un approdo strategico utilizzato sin dalle prime civiltà, dai dauni, ai greci ai romani.

Fino al 1953 era organizzato in Ufficio circondariale marittimo, quando a ragione dei suoi traffici venne elevato a Compamare con decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nel corso degli anni il porto di Manfredonia crebbe di importanza tanto che negli Anni settanta, a seguito dell’insediamento industriale Anic, venne dotato di un nuovo braccio, il Molo alti fondali. Dopo un periodo di crisi conseguente alla dismissione di quell’industria, il porto di Manfredonia ha subito un drastico calo di attività. Da qualche anno fa parte dell’Autorità di sistema portuale del medio Adriatico meridionale assieme a Bari, Brindisi, Barletta e Monopoli. Recentemente ha ottenuto un finanziamento dallo Stato di 120milioni di euro per la sua rifunzionalizzazione.

L’ammiraglio Meli si è soffermato per due giorni per compiere una accurata visita alle sedi del Compartimento e ai militari in servizio, accompagnato dal capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, capitano di fregata Giuseppe Turiano, e dal capo dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, tenente di vascello Dario Incalcaterra. Una visita che l’ammiraglio Meli ha condotto con particolare passione essendo Stato egli dal 2001 al 2005, comandante del Compartimento di Manfredonia. Ancor più sentito è stato pertanto il suo vivo apprezzamento per le attività poste in essere dal personale militare e civile che ha incontrato in assemblea per formulare loro gli auguri per le imminenti festività.

L’occasione è stata utile altresì all’ammiraglio Meli e al comandante Turiano, per incontrare il neo eletto sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice. Oltre ad augurargli buon lavoro, il direttore Meli ha assicurato la piena disponibilità da parte dell’Autorità marittima nella ricerca di soluzioni comuni finalizzate alla tutela dell’ambiente e delle attività connesse ai pubblici usi del mare e del porto con particolare riguardo al ceto peschereccio.

Michele Apollonio