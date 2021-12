Vaccini bambine e bambini dai 5 agli 11 anni

CAMPAGNA VACCINALE PER BAMBINI E BAMBINE DAI 5 AGLI 11 ANNI

La vaccinazione anti COVID 19 dei minori rappresenta una straordinaria offerta di salute per i piccoli e per le persone che frequentano.

Per rendere più agevole l’accesso alla seduta vaccinale è necessario contattare il proprio pediatra di libera scelta per la prenotazione della somministrazione del vaccino presso l’ambulatorio/HUB vaccinale, avendo cura di portare con sé la documentazione descritta a seguire, debitamente compilata, disponibile sul sito: www.regione.puglia.it

Per saperne di più: https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/bambini-da-5-a-11-anni