“Racconti dal Mediterraneo”, raccolta libri per arricchire le biblioteche interetniche a Siponto e Bari

L’obiettivo è quello di arricchire il catalogo dei libri delle due biblioteche interetniche “Oltre i confini” allestite a Casa dei Diritti di Siponto e Casa delle Culture di Bari. Entrambe le strutture – nate con l’obiettivo di favorire i processi di inclusione sociale e lavorativa dei cittadini migranti – sono gestite dalla cooperativa sociale Medtraining che, attraverso il progetto “Racconti dal Mediterraneo”, ha sviluppato una serie di azioni di sensibilizzazione rispetto al tema della pace, dell’immigrazione e dei diritti umani. Una di queste azioni ha riguardato proprio l’avvio dell’allestimento delle due biblioteche che prevedono la consultazione ed il prestito gratuito dei testi, con l’idea di promuovere l’educazione alle differenze sviluppando attività di confronto tra culture attraverso presentazioni di libri, gruppi di lettura, momenti formativi, educativi e ludici.

Si tratta di volumi – per grandi e per piccini – che parlano di intercultura, di storie di immigrazione, di diritti, di Paesi del Sud del mondo, alcuni anche in lingua originale, che attraverso la presenza delle biblioteche interetniche si candidano a diventare punto culturale in cui favorire attraverso la lettura momenti di incontro, confronto, conoscenze con le culture straniere. Il sogno, adesso, è quello di arricchire gli scaffali di entrambi i centri culturali di Siponto (Foggia) e di Bari con nuovi testi, nuovi libri, nuove storie. Per questo, Medtraining ha lanciato una raccolta di libri da donare ed una di raccolta fondi sul sito GoFundMe. E’ possibile contribuire a far crescere le biblioteche di Casa dei Diritti e Casa delle Culture donando dei volumi, in modo da coinvolgere le comunità dei territori e favorendo l’incontro tra cittadini italiani e migranti, adulti e minori, per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi. Chi volesse donare dei libri può portarli nella sede di Medtraining a Foggia in corso del Mezzogiorno 10, a Casa dei Diritti di Siponto in viale dei Pini 5, a Casa delle Culture di Bari sita nel Quartiere San Paolo in via Barisano da Trani. E’ possibile sostenere questo percorso anche attraverso una piccola donazione a questo link https://bit.ly/3zSKPzp.

“Racconti dal Mediterraneo” è un progetto che la cooperativa sociale Medtraining ha promosso su finanziamento dalla Regione Puglia – Sezione Relazione Internazionali – nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, ai sensi della L.R. 12/2005 art. 8 D.G.R. n. 1281 del 28/7/2021. Partner sono: Teatro delle Bambole, Teatro dei Limoni, cooperativa sociale Frequenze.