Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: focus settore giovanile

Archiviata la prima parte della stagione anche per le squadre giovanili biancocelesti è un momento di pausa forzata per l’ondata pandemica in pieno corso. Il responsabile del settore, Marco Meschini si è detto abbastanza soddisfatto di ciò che si sta realizzando con il vivaio manfredoniano e in attesa della ripresa abbiamo l’occasione propizia per realizzare un focus sulle compagini sipontine e sull’andamento delle loro attività.

Under 19. Nel campionato nazionale di categoria, vi è stato un differimento di due giornate di gennaio a due date di febbraio e marzo, con pause inizialmente previste. I ragazzi di mister Paolo Vitulano, coadiuvato da Franco Palumbo, continuano comunque ad allenarsi ed al momento il campionato un po’ altalenante, per l’inserimento nel gruppo preesistente di diversi atleti più giovani del 2005-2006. Un percorso prevedibile che comporta qualche sofferenza nell’attuale torneo ma con un progetto tecnico incentrato sul medio termine e sulla valorizzazione dei giovani talenti per il prossimo futuro. Nel roster vi sono le stelline Niccolò Pesante, dopo lo stage di Novarello, nel giro della Nazionale, Michele Palumbo, portiere che si allena con la prima squadra, destinato a crescere e alcuni ragazzi davvero interessanti. Attualmente la squadra impegnata nel girone P è a quota 8 punti in terzultima posizione, nella classifica guidata dal Futsal Pescara.

Under 17. Gruppo storico, numeroso e coeso che gioca insieme da tre anni, tutti molto dotati e quasi tutti in linea con le direttive Covid. Un fiore all’occhiello del settore giovanile, affidato a mister Giuseppe Ese, che sta dando buoni risultati non solo dal punto di vista della classifica ma anche di gioco e di divertimento. Attualmente i biancoceleste sono quarti in graduatoria con 13 punti e sono fermi al palo, con la nostra Under 15 per disposizione della Figc Puglia che ha dato lo stop a tutte le attività agonistiche dilettantistiche fino al 30 gennaio.

Under 15. Gruppo creato nonostante restrizioni covid, che è la vera sorpresa del settore giovanile. In era pandemica, purtroppo, il gruppo che si è ridotto da 19 elementi a 11 giocatori, per via di mancanza di Green Pass. I giovanissimi stanno disputando il loro campionato, con l’obiettivo di puntare ai più piccolini e farli crescere e maturare nel calcio a 5. Tanti di loro sotto età, nonostante dodicenni si stanno disimpegnando con i loro pari categoria, senza infamia e senza lode, ben guidati da mister Daniele Spano.