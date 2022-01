Coronavirus, bollettino regionale: 11.055 casi, 1.731 nel foggiano. I positivi attuali sono 138.467

Sono 11.055 i nuovi casi riscontrati oggi in Puglia su 73.588 tamponi processati e 8 i decessi. Bari e Lecce sono le province più colpite, rispettivamente con 3293 e 2400 nuovi positivi riscontrati; seguono Foggia con 1731, Taranto con 1473, Bat con 1045, Brindisi con 987. Completano il dato odierno 77 casi di residenti fuori regione e 49 di provincia non definita.

Per quanto riguarda i ricoverati, restano 731 le presenze in area medica, mentre scendono a 62 le persone in terapia intensiva.