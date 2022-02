Si comunica che la Regione Puglia ha disposto la sospensione del procedimento e dei termini di presentazione delle domande di accesso al Budget di sostegno al caregiver familiare, con determinazione del dirigente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del 7 febbraio 2022 n. 85.

Secondo le decisioni della Regione Puglia, in seguito, saranno fornite le comunicazioni in merito alla ripresa del procedimento in questione.