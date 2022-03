Covid, da lunedì 14 la Puglia torna in zona bianca

Anche la Puglia è tra le otto regioni che da lunedì 14 marzo tornano in zona bianca. Con l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, salgono a 17 le regioni in questa area.

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’Aosta, qono quelle indicate oggi dall’ordinanza che sarà in vigore da lunedì, e si vanno ad aggiungere ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Umbria e Veneto. Restano ancora in area gialla Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

A consentire alla Puglia il ritorno in zona bianca nonostante l’aumento dei contagi degli ultimi giorni, è il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive che in questo momento è attestato al 6 per cento (il dato sul portale dell’Agenas è relativo alla giornata di giovedì 10 marzo). La soglia limite è del 10 per cento.