Coronavirus, bollettino regionale: 8.420 casi, 1.043 nel foggiano. I positivi attuali sono 113.156

8.420 nuovi casi di Covid in Puglia su 41.866 tamponi e 14 morti. Dati in risalita rispetto ai 7.270 contagi di ieri (ma con 37.238 test). Ecco i positivi provincia per provincia nel bollettino di oggi, 24 marzo 2022. Nel Barese 2.685 casi, nella Bat 582, nel Brindisino 805, nel Foggiano 1.043, nel Leccese 2.262, nel Tarantino 955, residenti fuori regione 54, provincia in definizione 34.

Sono 113.156 le persone attualmente positive (ieri 110mila), 609 ricoverate in area non critica (ieri 603) e 38 in terapia intensiva (+5).