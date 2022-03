Coronavirus, bollettino regionale: 7.683 casi, 936 nel foggiano. I positivi attuali sono 117.695

Nella giornata di oggi sono stati riscontrate 7683 nuove positività e 12 decessi. Poco più di 41500 i tamponi processati, per un tasso di positività del 18,5%.

La Puglia supera di nuovo i 700 ricoverati complessivi, ma diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. In base al bollettino odierno del Dipartimento di Prevenzione, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari è salito a 671. Sono invece 36 le persone in terapia intensiva.

A livello provinciale Bari fa registrare il dato più elevato con 2511 casi; seguono Lecce con 1863 e Taranto con 1071. Nel Foggiano sono risultate positive altre 936 persone, 727 nella provincia di Brindisi, 507 nella Bat. Per altri 15 nuovi contagi non è stata identificata la provincia di appartenenza; 53 sono le persone risultate positive in Puglia, ma residenti fuori regione.

I casi attivi salgono a 117695, i guariti a 785053.