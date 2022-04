Settimana “Blu” e Giornata del mare e della cultura marinara, la Guardia Costiera incontra le scuole di ogni ordine e grado

La Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, ha organizzato in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara” istituita nel 2017 ( 11 aprile di ogni anno) la “Settimana BLU”. Dal 4 all’11 aprile sono previste tutta una serie di eventi promossi su tutto il territorio regionale intesi a promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa educativa e scientifica oltre che economica e ricreativa.

Tali iniziative sono volte a diffonderne la conoscenza del mare e del patrimonio costiero, nella consapevolezza che la scuola è il miglior veicolo per educare i giovani e stimolare i cittadini ad una maggiore e meglio percepita coscienza civica di tutelare il mare. Risorsa preziosa della Puglia che ne caratterizza costumi, tradizioni, vita sociale ed economica.

All’interno di tale iniziativa la Capitaneria di Porto di Manfredonia, per la Provincia di Foggia, ha organizzato nella settimana compresa tra il 04 e 11 aprile unprogramma fitto di eventi che vedrà coinvolti oltre che tutti gli Uffici Marittimi dipendenti anche gli Enti che quotidianamente operano sul mare tra i quali la Lega Navale, il Rotary club di Manfredonia, l’associazione Pesca Senza Barriere oltre che diverse associazioni locali e i rappresentanti del cluster marittimo locale.

Gli eventi organizzati inizieranno giorno 05 con due conferenze presso due Istituti Scolastici di Manfredonia dal titolo “ Amiamo e proteggiamo il mare”. Sempre giorno 05 presso l’Università di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza, alla presenza di studenti e professori si terrà un importante convegno dove, Ufficiali del Corpo in qualità di relatori, intratterranno l’importante platea discutendo sui reati marittimi e il ruolo del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il programma proseguirà nell’arco della settimana con diverse conferenze in tutta la provincia tenute a cura di tutto il cluster marittimo e degli Enti che quotidianamente operano sul mare e per il mare. Nel corso della settimana sono previste anche visite didattiche presso il Porto Turistico “ Marina del Gargano”, il

Museo del Mare, la sede della Lega Navale e il locale Mercato Ittico, dove i giovani studenti potranno toccare con mano le realtà locali che operano sul mare. Il culmine della Settimana BLU sarà giorno 11 aprile con il Concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” con successiva conferenza da parte del personale in forza alla Guardia Costiera.