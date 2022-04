Terremoto in Bosnia-Erzegovina, avvertito anche in provincia di Foggia

Alle ore 23:07 italiane di ieri 22 aprile 2022 è stato localizzato un terremoto di magnitudo M 6.0 in Bosnia-Erzegovina, ad una profondità ipocentrale stimata intorno a 10 km. L’epicentro è circa 60 km a sud di Mostar ed è è stata avvertita in molti comuni della provincia di Foggia, nelle Marche in Abruzzo. Al momento nessuna segnalazione di danni.

In passato, la stessa regione è stata colpita da altri eventi di magnitudo significativa: il terremoto del 5 settembre 1996 di magnitudo Mw 5.8 circa 15 km a sud-ovest dell’epicentro odierno e quello del 14 febbraio 1927 di magnitudo Mw 6.0circa 15 km a nord.