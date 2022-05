Scorie radioattive. Campo: “Non si può imporre la scelta del sito. Nessuno ha informato le istituzioni e le comunità pugliesi”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

È miope scegliere il sito per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi senza informare correttamente e diffusamente le comunità coinvolte. È quanto potrebbe accadere in Puglia ed è anche per questo motivo che il mio parere è negativo.

Attenzione, non è il classico “la Puglia ha già dato”. È solo che i pugliesi, e chi li rappresenta nelle istituzioni come me, vogliono essere messi a conoscenza e vogliono partecipare ad un processo decisionale così delicato e impattante, socialmente e ambientalmente.

Imporre un sito piuttosto che un altro senza un’adeguata campagna di informazione sulle motivazioni della scelta, i suoi effetti, le opzioni tecnologiche, ecc. avrebbe come unico effetto la contrapposizione tra lo Stato e le comunità locali. E, pur avendo profondo rispetto per le istituzioni, non avrei dubbi su quale lato della barricata collocarmi.

La Commissione Ambiente del Consiglio regionale, che ho l’onore di presiedere, è uno dei luoghi in cui affrontare il tema, peccato che ad oggi nessuno ci abbia informato o, men che meno, chiesto un parere.