Come riporta il bollettino odierno, 1888 sono le nuove positività accertate in Puglia: di queste, 665 sono state individuate nel Barese, 400 nella provincia di Lecce, 259 nel Foggiano, 244 in quella di Taranto, 174 nel Brindisino, 130 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 10 casi riferiti a residenti fuori regione e 6 di provincia non definita.

Scendono a 421 le persone ricoverate in area non critica, 27 quelle in terapia intensiva.