Convocazione del Consiglio Comunale per martedì 31 maggio 2022

Informo le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34 e 35 del vigente Regolamento, il Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per martedì 31 maggio 2022 alle ore 14:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni del Sindaco; Proposta n. 22/2022 ad oggetto: “Comunicazione del prelievo dal Fondo di riserva adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21/04/2022”; Proposta n. 4/2022 ad oggetto: “Conferma per l’anno 2022 delle aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite per l’anno d’imposta 2021”; Proposta n. 26/2022 ad oggetto:” Art. 23 Dilazioni di pagamento del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2002 – Modifica; Proposta n. 14/2022 ad oggetto: “Presa d’atto della D.D. AGER n. 116/2022 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione e approvazione del PEF 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 Arera del Comune di Manfredonia”; Proposta n. 20/2022 ad oggetto: “Approvazione e differimento dei termini di pagamento delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2022”; Proposta n. 21/2022 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2022 – Modifica transitoria del regolamento per agevolazioni utenze non domestiche e utenze domestiche”; Proposta n. 23/2022 ad oggetto: “Programma triennale OO.PP. 2022-2024 – Elenco annuale 2022 – Approvazione”; Proposta n. 24/2022 ad oggetto: “Art. 172, comma 1, lett. B) del D.lgs. 267/2000. Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie – Determinazione prezzo di cessione; Proposta n.3/2022 ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022 – 2024”; Proposta n. 25/2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024 – Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/200)”; Proposta n. 28/2022 ad oggetto “ Conferimento cittadinanza onoraria al 21 ° Reggimento Artiglieria Terrestre Trieste di Foggia”; Proposta n. 27/2022 ad oggetto “ Approvazione della convenzione tra il Comune di Manfredonia e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per l’esercizio associato dei servizi tecnici di progettazione ed accessori finalizzati alle candidature a valere sulle linee finanziarie del P.S.R., del P.O.R. PUGLIA 2014-2020, del P.N.R.R. o di altre convenzionalmente condivise”.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giovanna Titta