DOLCEMENTE COMPLICATE: . Food & Fashion Show contro la violenza sulle donne

Progetti Futuri prosegue la sua mission di valorizzare i nostri territori, la Puglia, l’Italia e le sue eccellenze promuovendo la cultura come volano di sviluppo sociale ed economico attraverso l’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali. Da una idea di Anna Capitano di Infiniti Eventi di Roma, con l’organizzazione di Progetti Futuri nasce “Dolcemente Complicate” un evento di beneficenza a favore dell’UDI (Unione Donne in Italia) sede territoriale UDI Gargano, tutto dedicato al mondo della moda, del cibo, del sociale, della cultura e dell’arte per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza sulle donne. L’evento, che si svolgerà nel cuore della Foresta Umbra presso l’Agriturismo Cantoniera d’Umbra il 24 giugno a partire dalle ore 13:00, prevede un pranzo con prodotti tipici del Gargano per valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio. Seguirà una sfilata spettacolo nel bosco adiacente che avrà come protagoniste le collezioni di abiti indossate da modelle che sfileranno nel fantastico scenario della Foresta Umbra, una delle foreste più belle al mondo e patrimonio dell’UNESCO. Oltre alla sfilata l’evento sarà arricchito dagli spettacoli della Professional Dance Academy Mary J Style, dalla Mermaid Tribe (duo di ballerine di danze orientali) e dall’esibizione del soprano Vanessa Fioretti. Non mancheranno importanti e significativi interventi dei rappresentanti del mondo associativo, culturale, sociale, imprenditoriale, istituzionale e testimonianze dirette di chi ogni giorno combatte e si occupa di questa piaga sociale che è la violenza sulle donne. “Dedico Dolcemente complicate a tutte le donne che nonostante i tanti ruoli che svolgono, sono sempre il punto di riferimento per la propria famiglia.” Ha affermato Anna Capitano direttrice di Infiniti Eventi. Il contributo di ingresso è di 20 euro e comprenderà il pranzo con menù a scelta di carne o vegetariano e l’ingresso alla sfilata spettacolo. Info e prenotazioni 3889234478 – 3454917222 o info.progettifuturi@gmail.com

di Mariantonietta Di Sabato