I Club Rotary della Capitanata all’anfiteatro di Lucera per un Concerto alla luna nella notte del solstizio e per una buona causa

Un evento straordinario organizzato da tutti i club Rotary della provincia di Foggia, il 21 giugno prossimo nell’Anfiteatro Romano di Lucera a sostegno di un progetto per chirurghi pediatrici.

La notte del solstizio d’estate, sotto le stelle, con un concerto dedicato alla luna e la preziosa musica di artisti di altissimo livello, in una magica atmosfera tutti insieme, i Rotary Club della provincia di Foggia proseguiranno il loro service per donare borse di studio a chirurghi pediatrici.

Si tratta di borse di studio donate, attraverso l’associazione Child life i cui responsabili sono il Prof. Martin T. Corbally e il Prof. Fabio Bartoli, a chirurghi pediatrici che si recheranno in Paesi come Vietnam e Mongolia con il duplice compito di sostenere i colleghi locali nei difficili interventi di malattie e malformazioni particolari e, nel contempo, di approfondire le tecniche chirurgiche necessarie ad affrontare tali patologie molto rare in Italia. Un autofinanziamento da parte dei club ha già consentito di organizzare il viaggio delle dott.sse Vittoria Campanella e Cosetta Maggipinto che, a novembre partiranno per una permanenza di due settimane a Ho Chi Min in Vietnam.

Il concerto del 21 giugno, un vero e proprio spettacolo con Gabriella Orlando al pianoforte, Alessandro Perpich al violino, la voce del basso baritono Matteo d’Apolito e con la narrazione di Antonella Corna e Luigi Minischetti, è dedicato alla Luna con la finalità di sensibilizzare ad una raccolta di fondi per una terza borsa di studio

Tutti i rotariani della provincia di Foggia si sono mobilitati per raggiungere un sold out alla portata per i 1200 posti dell’Anfiteatro Romano di Lucera. Tanti i ringraziamenti da fare a partire dal

sindaco di Lucera e alle numerose persone che hanno offerto le loro prestazioni gratuitamente per aderire alla buona causa. Interverranno alla serata il Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata Gianvito Giannelli e il Governatore eletto Nicola Maria Auciello che, convinti della rotarianità e della bontà del service, lo hanno inglobato nelle attività del distretto per il prossimo anno rotariano.

Non resta che lasciarsi trasportare dalle note e dalla bellezza del luogo sapendo che fare del bene fa vivere bene!

Per informazioni: 3477814176