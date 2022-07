Una serata al…”Cedrospeziato”

Cultura, prevenzione, tradizioni alimentari

QUANDO il cibo si fa arte e ispira la musica e diventa un evento mondano. Succede a Manfredonia che per l’occasione mette a disposizione lo scenario incantato dell’evocativo “Marina del Gargano”, il porto turistico che impreziosisce il golfo sipontino. A promuoverlo due giovani professioniste formatesi all’Università di Foggia, Valentina Trimigno e Sabrina Vasciaveo: la prima dietista con esperienze nella educazione nutrizionale riabilitativa e disabilità psichiche sensoriali; la seconda giornalista appassionata di gastronomia, autrice di “Cedrospeziato,it” un digital story teller. In comune hanno l’interesse per la cucina cult e l’amicizia. Gli ingredienti per realizzare “A tavola con Cedrospeziato”, un libro racconto che parla <della cultura del cibo, della prevenzione a tavola, delle tradizioni nostrane, che evidenzia con riferimenti certi come il cibo rappresenti una risorsa necessaria per vivere bene, un ricco patrimonio culturale>. Edito dal Gruppo Gedi, con la prefazione della psicologa foggiana Ines Panessa, il ricavato dalle vendite è destinato all’Associazione italiana ricerca contro il cancro.

LA PRESENTAZIONE è per venerdì 1 luglio prossimo, con inizio alle ore 20, presso l’anfiteatro del porto turistico. Sollecitate da Lucia Pia Caputo, Sabrina Vasciaveo e Valentina Trimgno disveleranno, intervallati da brani musicali intonati alla serata, i segreti dei piatti che si tramandano di madre in figlia a riaffermare una decisa identità culturale, l’importanza di incontri conviviali. Il cibo visto non solo come bisogno corporale, ma anche come espressione culturale identitaria.

<QUESTO libro nasce nel periodo complicato della pandemia, quando il cibo ha iniziato a prendere il sopravvento nella vita di tutti, sia per colmare carenze affettive che per evidenziare un contatto maggiore con la cosiddetta micro economia familiare a fronte anche dei continui stop e riprese lavorative> ha chiosato Vasciaveo. <Lo scopo principale di scrivere questo libro – spiega Trigno – è quello di dare risposte semplici a domande che di solito poniamo alla fonte sbagliata, cercare di sostituire al dottor Google con le sue mille risposte tutte diverse e incongruenti, una risposta univoca semplice, ma professionale>.

UNA FELICE collaborazione tra due professioniste che supera il concetto di nozione come pura informazione, per offrire un prodotto di piacevole e specialistica acculturazione in un settore delicato ed essenziale quale è per l’appunto, quello della nutrizione.

Michele Apollonio