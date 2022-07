Coronavirus, bollettino regionale: 6968 casi, 892 nel foggiano. I positivi attuali sono 52666

Nella giornata di oggi sono 6968 le nuove positività riscontrate e 6 i decessi registrati.

Anche nel bollettino odierno si evince una concentrazione di casi nelle province più popolose della Puglia, ovvero Bari (2170 casi) e Lecce (1531), dove si registra più della metà dei contagi regionali. Seguono Taranto e Foggia, rispettivamente con 897 e 892 casi. Nel Brindisino le nuove positività accertate sono 696, nella Bat 619. Si alza anche il numero dei residenti fuori regione contagiatisi in Puglia (143) che si aggiungono agli altri 20 tamponi positivi per i quali non è stata definita la provincia di appartenenza.

Schizza in alto il numero delle persone attualmente positive (ben 52666), mentre sono 338 le persone ricoverate in area medica. Fermo a 14 il dato delle terapie intensive.